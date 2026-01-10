Criança de 11 anos é esfaqueada pelo próprio tio na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um menino de 11 anos foi esfaqueado por um tio dela neste sábado (10/1), no Bairro Status, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo informações preliminares, a criança levou três facadas, sendo duas na barriga e uma no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o tio da criança estava em surto quando cometeu o crime. Ele foi detido por tentativa de homicídio por policiais e foi encaminhado ao hospital sob escolta.

O menino foi encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, em estado gravíssimo, mas precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.