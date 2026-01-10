Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Criança de 11 anos é esfaqueada pelo próprio tio na Grande BH

Vítima foi encaminhada ao hospital em estado gravíssimo e suspeito de cometer o crime foi preso pela PM. Caso aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Melissa Souza
10/01/2026 11:38 - atualizado em 10/01/2026 11:58

Polícia Militar
PM prendeu o tio da criança, que estaria em surto ao cometer o crime crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um menino de 11 anos foi esfaqueado por um tio dela neste sábado (10/1), no Bairro Status, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações preliminares, a criança levou três facadas, sendo duas na barriga e uma no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o tio da criança estava em surto quando cometeu o crime. Ele foi detido por tentativa de homicídio por policiais e foi encaminhado ao hospital sob escolta.

O menino foi encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, em estado gravíssimo, mas precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Tópicos relacionados:

criancas-e-adolescentes crime facada grande-bh infancia policia violencia

