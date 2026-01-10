Criança de 11 anos é esfaqueada pelo próprio tio na Grande BH
Vítima foi encaminhada ao hospital em estado gravíssimo e suspeito de cometer o crime foi preso pela PM. Caso aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH
compartilheSIGA
Um menino de 11 anos foi esfaqueado por um tio dela neste sábado (10/1), no Bairro Status, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações preliminares, a criança levou três facadas, sendo duas na barriga e uma no pescoço.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o tio da criança estava em surto quando cometeu o crime. Ele foi detido por tentativa de homicídio por policiais e foi encaminhado ao hospital sob escolta.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O menino foi encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, em estado gravíssimo, mas precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.