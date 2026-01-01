Grande BH: mulher esfaqueia parceiro e atinge o próprio filho

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 42 anos foi presa ao dar uma facada acidentalmente no próprio filho, de 19, enquanto esfaqueava o companheiro, de 46, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (1°/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), que efetuou a prisão, a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que o filho fosse socorrido.

Ela relatou ter dado várias facadas contra o parceiro e que, no decorrer da briga, acabou atingindo o jovem na região do abdômen acidentalmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até a publicação desta reportagem, a motivação do desentendimento familiar não havia sido esclarecida e a ocorrência segue em andamento. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.