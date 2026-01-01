Assine
EM CONTAGEM

Grande BH: mulher esfaqueia parceiro e atinge o próprio filho

Mulher acionou o Samu para atender o filho, que foi atingido por engano na barriga. Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (1°/1) em Contagem (MG)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/01/2026 13:12

Depois do crime, esposa do autor lavou toda a casa com água sanitária e limpou manchas de sangue deixadas pela facada
Grande BH: mulher esfaqueia parceiro e atinge o próprio filho sem querer crédito: Pixabay

Uma mulher de 42 anos foi presa ao dar uma facada acidentalmente no próprio filho, de 19, enquanto esfaqueava o companheiro, de 46, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (1°/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), que efetuou a prisão, a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que o filho fosse socorrido.

Ela relatou ter dado várias facadas contra o parceiro e que, no decorrer da briga, acabou atingindo o jovem na região do abdômen acidentalmente.

Até a publicação desta reportagem, a motivação do desentendimento familiar não havia sido esclarecida e a ocorrência segue em andamento. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

