ATENÇÃO, MOTORISTAS

Engavetamento entre quatro carros complica o trânsito na BR-381

Acidente de trânsito envolvendo quatro veículos deixa o trecho em São Joaquim de Bicas, na Grande BH, com lentidão neste sábado (10/1)

Melissa Souza
Giovanna de Souza
Melissa Souza
Giovanna de Souza
10/01/2026 10:30

A concessionária da via, a Arteris Fernão Dias, atende a ocorrência no local
A concessionária da via, a Arteris Fernão Dias, atende a ocorrência no local crédito: Giovanna de Souza/EM/DA Press

Um engavetamento envolvendo quatro carros complica o trânsito na manhã deste sábado (10/1) na BR-381, na altura de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sentido São Paulo.

Imagens registradas pela reportagem do Estado de Minas mostram que a concessionária que administra a via, a Arteris Fernão Dias, fazia o atendimento no local.

A reportagem fez contato com a Arteris e aguarda retorno. Não há informações sobre vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

Motoristas que passam pelo trecho encontram o trânsito lento. Segundo relatos, um trecho que demora em torno de 5 minutos para ser ultrapassado levou aproximadamente 25 minutos em decorrência do acidente.

