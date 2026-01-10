Engavetamento entre quatro carros complica o trânsito na BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um engavetamento envolvendo quatro carros complica o trânsito na manhã deste sábado (10/1) na BR-381, na altura de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sentido São Paulo.

Imagens registradas pela reportagem do Estado de Minas mostram que a concessionária que administra a via, a Arteris Fernão Dias, fazia o atendimento no local.

A reportagem fez contato com a Arteris e aguarda retorno. Não há informações sobre vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

Motoristas que passam pelo trecho encontram o trânsito lento. Segundo relatos, um trecho que demora em torno de 5 minutos para ser ultrapassado levou aproximadamente 25 minutos em decorrência do acidente.