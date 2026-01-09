Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Ônibus pega fogo na Serra de Igarapé e interdita a BR-381

Incêndio ocorreu no sentido São Paulo e não há registro de vítimas; causa do incêndio ainda não foi divulgada

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/01/2026 10:49

O ônibus pegou fogo na Serra de Igarapé e interdita via no sentido São Paulo, nesta manhã de sexta-feira (9/1)
O ônibus pegou fogo na Serra de Igarapé e interdita via no sentido São Paulo, nesta manhã de sexta-feira (9/1) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um ônibus de turismo pegou fogo, desceu desgovernado e provocou a interdição da BR-381 (Fernão Dias), na manhã desta sexta-feira (9/1), na Serra de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio ocorreu por volta de 9h00, no km 520, no sentido São Paulo, e não há previsão de liberação da pista. As informações iniciais apontam que motorista e passageiros conseguiram deixar o veículo a tempo, sem feridos.

O Corpo de Bombeiros deslocou equipes para a rodovia, em frente à Água Mineral Igarapé, próximo à entrada de uma mineradora. Militares enfrentaram lentidão no trânsito para chegar ao local devido ao bloqueio da via.

Viaturas da PRF e equipes da concessionária responsável pela rodovia também atuam no atendimento da ocorrência. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Como o veículo estava no começo da subida da serra, ao pegar fogo, ele acabou voltando ladeira abaixo.

A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação para evitar o trecho e buscar melhores rotas. 

