Ônibus pega fogo na Serra de Igarapé e interdita a BR-381

Um ônibus de turismo pegou fogo, desceu desgovernado e provocou a interdição da BR-381 (Fernão Dias), na manhã desta sexta-feira (9/1), na Serra de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio ocorreu por volta de 9h00, no km 520, no sentido São Paulo, e não há previsão de liberação da pista. As informações iniciais apontam que motorista e passageiros conseguiram deixar o veículo a tempo, sem feridos.

O Corpo de Bombeiros deslocou equipes para a rodovia, em frente à Água Mineral Igarapé, próximo à entrada de uma mineradora. Militares enfrentaram lentidão no trânsito para chegar ao local devido ao bloqueio da via.

Viaturas da PRF e equipes da concessionária responsável pela rodovia também atuam no atendimento da ocorrência. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Como o veículo estava no começo da subida da serra, ao pegar fogo, ele acabou voltando ladeira abaixo.

A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação para evitar o trecho e buscar melhores rotas.