BH: motociclista morre em acidente com carreta na Avenida Amazonas
Pista da Avenida Amazonas ficou interditada por três horas na Região Oeste da capital na tarde desta sexta-feira (9/1)
Um motociclista, que ainda não foi identificado, morreu em um acidente com uma carreta na Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na tarde desta sexta-feira (9/1).
O acidente aconteceu na altura do número 8.485, próximo à Rua Vereador Antônio Zandona, no Bairro Jardinópolis.
Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Imagens divulgadas pela BHTrans mostram a carreta atravessada na pista, enquanto a moto estava embaixo.
Equipes da BHTrans sinalizaram o trecho, que registrou trânsito lento. A pista foi liberada às 16h27.
A Polícia Militar registra a ocorrência, que ainda está em andamento.