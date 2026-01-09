Assine
overlay
Início Gerais
FATALIDADE

BH: motociclista morre em acidente com carreta na Avenida Amazonas

Pista da Avenida Amazonas ficou interditada por três horas na Região Oeste da capital na tarde desta sexta-feira (9/1)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
09/01/2026 17:26 - atualizado em 09/01/2026 17:36

compartilhe

SIGA
x
Carreta ficou atravessada na pista da avenida, que ficou interditada por cerca de 3 horas
Carreta ficou atravessada na pista da avenida, que ficou interditada por cerca de três horas crédito: Divulgação/BHTrans

Um motociclista, que ainda não foi identificado, morreu em um acidente com uma carreta na Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na tarde desta sexta-feira (9/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente aconteceu na altura do número 8.485, próximo à Rua Vereador Antônio Zandona, no Bairro Jardinópolis.

Leia Mais

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Imagens divulgadas pela BHTrans mostram a carreta atravessada na pista, enquanto a moto estava embaixo.

Equipes da BHTrans sinalizaram o trecho, que registrou trânsito lento. A pista foi liberada às 16h27.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar registra a ocorrência, que ainda está em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito avenida-amazonas bh carreta policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay