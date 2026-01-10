Mulher invade altar e picha obra sacra em igreja

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança pichando o painel do altar da Igreja Matriz Imaculada Conceição, em Nanuque (MG), no Vale do Mucuri, na manhã de sexta-feira (9/1). O ato de vandalismo causou danos a uma obra de arte sacra de alto valor artístico, histórico e religioso, avaliada em cerca de R$ 17,3 mil, segundo as autoridades do templo.

As imagens do circuito interno de vigilância mostram a mulher caminhando pelo corredor central da igreja em direção ao altar. Ao chegar ao presbitério, ela retira um objeto da bolsa e escreve a frase "Minha casa é de ORAÇÃO ESTÁ ESCRITO" diretamente no painel.

Segundo a paróquia, o painel integra o conjunto de melhorias realizadas na igreja ao longo de 2025 e é um dos principais símbolos da identidade religiosa da comunidade. A obra é assinada pelo artista sacro Lúcio Américo, de Jundiaí (SP), e apresenta elementos simbólicos como as 12 rosas, que representam os apóstolos, e símbolos marianos.

O pároco Adriel Gomes de Oliveira afirmou que a mulher causou não apenas prejuízo material, mas também profunda ofensa ao sentimento religioso da comunidade. “Trata-se de um objeto de culto religioso, que gera oração e identidade para a paróquia. A conduta não configura apenas dano patrimonial”, destacou em entrevista à TV 3 Fronteiras.

Segundo ele, a mulher já teria tentado, na quinta-feira, cometer o ato de vandalismo, mas foi impedida por fiéis que estavam na igreja. O padre também informou que a mulher não frequenta o templo e sofre de distúrbios psicológicos.

O líder ainda destacou que a situação exige atenção das autoridades de saúde, além das medidas legais. “É uma questão de cuidado. Ela precisa de acompanhamento, porque hoje atinge a igreja, amanhã pode atingir a própria vida ou a de outros cidadãos”, afirmou

A Polícia Militar registrou a ocorrência e, no período da tarde, localizou a mulher no centro da cidade. A abordagem ocorreu de forma tranquila, sem resistência, e a mulher foi encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro (HPS) de Nanuque para avaliação, conforme os protocolos adotados. O caso será analisado pelas autoridades competentes. O estado de saúde dela não foi revelado.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que irá apurar as circunstâncias do ocorrido e a motivação do ato. O boletim de ocorrência já foi registrado pela paróquia.

Apesar do ocorrido, o padre Adriel afirmou que não considera necessária a presença de seguranças armados no templo. Como medida preventiva, a paróquia estuda a instalação de um sistema de alarme para alertar quando alguém acessar o presbitério. “A igreja é um espaço aberto, de acolhimento. Colocar segurança descaracteriza a comunidade. Precisamos de soluções que preservem isso”, explicou.

A paróquia informou ainda que está em contato com o artista responsável pela obra para avaliar a melhor forma de restauração. A expectativa é que parte do painel precise ser refeita. Os custos ainda não foram orçados, mas devem incluir passagens aéreas e deslocamento até Nanuque.