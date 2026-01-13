Duplo homicídio teria ligações com o tráfico de drogas
Crime ocorreu em Nova Serrana (MG), na manhã de segunda-feira (12/01); na casa de uma das vítimas, foi encontrada grande quantidade de cocaína
O assassinato de um casal em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas Gerais, na manhã de segunda-feira (12/01), pode ter tido uma disputa do tráfico de drogas como motivação.
As vítimas são Maycon Douglas Gonçalves, de 23 anos, e Jade Araújo Dutra, de 28, cujos corpos foram encontrados, com marcas de tiros, dentro de um carro batido, no Bairro Parque das Aves.
A hipótese foi levantada depois que a Polícia Militar esteve na casa do homem, onde foram encontrados 510 papelotes de cocaína, vários potes, também de cocaína, balanças de precisão e um celular.
Os corpos foram encontrados, segundo a Polícia Militar, a partir da denúncia de uma pessoa, que avistou o carro parado, atravessado na Avenida Arvoredo. O denunciante percebeu que as portas estavam abertas e ao se aproximar, avistou os corpos no interior do veículo.
O caso, a princípio, foi considerdo inicialmente como duplo homicídio, mas passou a ser investigado também como guerra do tráfico a partir do momento em que drogas foram encontradas na residência de Maycon, que tinha diversas passagens pela polícia, por tráfico e era suspeito de um homicídio. A mulher tem uma passagem por lesão corporal.
Os corpos foram entregues a uma funerária da cidade e não passaram por perícia. O veículo foi recolhido e levado a um pátio credenciado da Polícia Civil. As investigações focam agora em descobrir ligações do casal com outras pessoas na região de Nova Serrana.