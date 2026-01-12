Assine
HOMICÍDIO

Tapa no rosto termina em morte e corpo é escondido em folhas de bananeira

Suspeito de 33 anos foi localizado e nega o crime; Polícia Civil investiga

12/01/2026 09:16

Homem é encontrado morto em área de mata em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce
Homem é encontrado morto em área de mata em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã desse domingo (11/1) no Bairro Esplanada, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce. O corpo estava em uma região de mata, coberto por folhas de bananeira, perto de um córrego.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por uma denúncia anônima informando sobre a existência de um corpo no local. Ao chegarem à área indicada, os militares acionaram a perícia da Polícia Civil, que identificou dois cortes na cabeça da vítima.

Um facão escondido dentro da manga da roupa da vítima foi encontrado e recolhido para análise. Ainda de acordo com a PM, os indícios apontam que o homem foi assassinado no próprio local, e o corpo teria sido arrastado por poucos metros do local do crime.

A polícia informou que a vítima era usuária de drogas e conhecida por envolvimento em furtos. Denúncias recebidas pelos militares indicam que o homicídio pode ter sido motivado por retaliação, depois do autor sofrer tapas no rosto desferidos pela vítima.

A denúncia indicava o suspeito, um homem de 33 anos, que foi localizado em uma praça próxima ao local do crime e teve o celular apreendido. Ele confirmou que havia sido agredido pela vítima, mas negou participação no homicídio.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

overflay