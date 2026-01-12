Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PM prende casal e desmonta esquema de envio de drogas em Divinópolis

Sete barras de maconha e uma de crack seriam entregues a um passageiro de ônibus de viagem no terminal rodoviário da cidade

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
12/01/2026 13:15

compartilhe

SIGA
x
Drogas e dinheiro aprendidos com casal de traficantes
Drogas e dinheiro aprendidos com casal de traficantes em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado crédito: PMMG/Divulgação

Um esquema de distribuição de drogas, que era feito em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, foi desmantelado pela Polícia Militar, que prendeu um casal, um homem de 44 anos e uma mulher, de 23, neste domingo (11/01). Foram apreendidas sete barras de maconha e uma de crack. O receptador da droga conseguiu escapar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A PM chegou aos traficantes depois de receber uma denúncia anônima de que um veículo Prisma era utilizado para levar drogas que seriam entregues a um terceiro no terminal rodoviário da cidade.

A partir dessa informação, os policiais deram início a um rastreamento e conseguiram avistar o carro chegando ao terminal rodoviário no Bairro Santa Clara. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motorista acelerou e tentou fugir.

No entanto, o veículo foi interceptado ainda no terminal rodoviário. Os militares fizeram uma busca no veículo e encontraram sete barras de maconha e uma de crack. Com o homem foram apreendidos R$ 576 em dinheiro e, com a mulher, R$ 171, além de um celular.

No instante em que a droga foi descoberta, a mulher assumiu que o material era dela. O homem disse ser motorista de aplicativo e que apenas estava fazendo uma corrida.

No entanto, ambos caíram em várias contradições, segundo a Polícia. Além disso, não havia no aplicativo nenhum pedido da mulher para uma corrida. Os dois acabaram presos por tráfico de drogas e levados à Delegacia de Plantão de Divinópolis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na delegacia, descobriu-se que a mulher tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, lesão corporal e dano. O veículo foi apreendido. A polícia investiga, agora, como funcionava o esquema de distribuição de drogas feito pelo casal.

Tópicos relacionados:

casal drogas policia trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay