PM prende casal e desmonta esquema de envio de drogas em Divinópolis

Um esquema de distribuição de drogas, que era feito em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, foi desmantelado pela Polícia Militar, que prendeu um casal, um homem de 44 anos e uma mulher, de 23, neste domingo (11/01). Foram apreendidas sete barras de maconha e uma de crack. O receptador da droga conseguiu escapar.

A PM chegou aos traficantes depois de receber uma denúncia anônima de que um veículo Prisma era utilizado para levar drogas que seriam entregues a um terceiro no terminal rodoviário da cidade.

A partir dessa informação, os policiais deram início a um rastreamento e conseguiram avistar o carro chegando ao terminal rodoviário no Bairro Santa Clara. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motorista acelerou e tentou fugir.

No entanto, o veículo foi interceptado ainda no terminal rodoviário. Os militares fizeram uma busca no veículo e encontraram sete barras de maconha e uma de crack. Com o homem foram apreendidos R$ 576 em dinheiro e, com a mulher, R$ 171, além de um celular.

No instante em que a droga foi descoberta, a mulher assumiu que o material era dela. O homem disse ser motorista de aplicativo e que apenas estava fazendo uma corrida.

No entanto, ambos caíram em várias contradições, segundo a Polícia. Além disso, não havia no aplicativo nenhum pedido da mulher para uma corrida. Os dois acabaram presos por tráfico de drogas e levados à Delegacia de Plantão de Divinópolis.

Na delegacia, descobriu-se que a mulher tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, lesão corporal e dano. O veículo foi apreendido. A polícia investiga, agora, como funcionava o esquema de distribuição de drogas feito pelo casal.