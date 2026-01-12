Assine
ESQUEMA ILEGAL

Homem que vendia canetas emagrecedoras em BH é preso

Operação policial realizada em Belo Horizonte resultou na prisão de um homem e os medicamentos foram apreendidos

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/01/2026 11:58

Homem foi preso suspeito de comercializar medicamento para emagrecimento de forma ilegal em BH
Homem foi preso suspeito de comercializar medicamento para emagrecimento de forma ilegal em BH crédito: PCMG

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de vender canetas emagrecedoras em Belo Horizonte (MG), em uma operação da Polícia Civil. Conforme as investigações, o suspeito cometia estelionato, além de furtar os medicamentos de uso controlado e introduzi-los e vendê-los de forma ilícita no país.

A operação “Dose Clandestina” foi realizada na sexta-feira (9/1), nos bairros Vista Alegre e Cidade Nova, nas regiões Oeste e Nordeste da capital. De acordo com a PCMG, além de canetas emagrecedoras, usadas para perda de peso, o investigado também revendia substâncias anabolizantes de procedência duvidosa. Todos os itens tinham origem internacional e foram comercializados sem autorização dos órgãos competentes.

Por meio das investigações, os policiais descobriram que os medicamentos eram adquiridos por fraude. Parte dos produtos apreendidos não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nem comprovação de origem lícita ou regularidade.

O suspeito ficou à disposição da Justiça e as investigações seguem para identificar outros participantes e apurar qual a rede de distribuição envolvida e destino final dos medicamentos.

Estado de Minas

