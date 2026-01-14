Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende mais de 200 kg de maconha, skunk e haxixe em rodovias de MG

Drogas foram encontradas em ações distintas nas BRs 262 e 381; um dos veículos era furtado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/01/2026 09:02

compartilhe

SIGA
x
PRF apreende mais de 200 kg de maconha, skunk e haxixe na BR-381 e BR-262 em Minas
PRF apreende mais de 200 kg de maconha, skunk e haxixe na BR-381 e BR-262 em Minas crédito: PRF/Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 200 quilos de drogas em duas ações de combate ao crime realizadas nessa terça-feira (13/1) em rodovias federais que cortam Minas Gerais. As ocorrências foram registradas nas BRs 262 e 381 e resultaram na prisão de três pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apreensão na BR-262

Na manhã dessa terça, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 192 kg de maconha e 4,2 kg de haxixe durante uma abordagem no km 121 da BR-262, em Rio Casca.

A ação foi desencadeada após informações repassadas pela Central de Comando e Controle da PRF, a partir de uma análise de risco envolvendo um Kia Cerato branco que trafegava pela rodovia com suspeita de transportar entorpecentes. Durante a fiscalização, os agentes localizaram a droga no interior do veículo.

Leia Mais

Ainda segundo a PRF, foi constatado que o carro utilizava placas falsas, apresentava sinais de adulteração nos elementos identificadores e possuía registro de furto/roubo em Belo Horizonte (MG), datado de 12 de dezembro de 2025.

O motorista, de 27 anos, informou que recebeu o automóvel na rodoviária de Belo Horizonte e seguiu viagem até o Paraguai, onde permaneceu por cerca de 20 dias aguardando o carregamento da droga. Ele afirmou ainda que o destino final seria Ipatinga (MG), onde receberia instruções por telefone para a entrega.

O condutor e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponte Nova. O veículo foi apreendido e levado para um pátio credenciado.

Outra apreensão na BR-381

Já durante a noite, a PRF realizou outra apreensão, desta vez no km 499 da BR-381, em Betim (MG). Em um VW Virtus com placas de Belo Horizonte, os policiais encontraram aproximadamente 5,3 kg de haxixe do tipo Ice escondidos em uma caixa no porta-malas.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista, de 44 anos, e ao passageiro, de 38 anos, que foram informados sobre seus direitos constitucionais e optaram por permanecer em silêncio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois homens, juntamente com a droga apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Betim. O veículo também foi recolhido e levado para um pátio credenciado.

Tópicos relacionados:

br haxixe maconha prf skunk trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay