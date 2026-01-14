PRF apreende mais de 200 kg de maconha, skunk e haxixe em rodovias de MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 200 quilos de drogas em duas ações de combate ao crime realizadas nessa terça-feira (13/1) em rodovias federais que cortam Minas Gerais. As ocorrências foram registradas nas BRs 262 e 381 e resultaram na prisão de três pessoas.

Apreensão na BR-262

Na manhã dessa terça, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 192 kg de maconha e 4,2 kg de haxixe durante uma abordagem no km 121 da BR-262, em Rio Casca.

A ação foi desencadeada após informações repassadas pela Central de Comando e Controle da PRF, a partir de uma análise de risco envolvendo um Kia Cerato branco que trafegava pela rodovia com suspeita de transportar entorpecentes. Durante a fiscalização, os agentes localizaram a droga no interior do veículo.

Ainda segundo a PRF, foi constatado que o carro utilizava placas falsas, apresentava sinais de adulteração nos elementos identificadores e possuía registro de furto/roubo em Belo Horizonte (MG), datado de 12 de dezembro de 2025.

O motorista, de 27 anos, informou que recebeu o automóvel na rodoviária de Belo Horizonte e seguiu viagem até o Paraguai, onde permaneceu por cerca de 20 dias aguardando o carregamento da droga. Ele afirmou ainda que o destino final seria Ipatinga (MG), onde receberia instruções por telefone para a entrega.

O condutor e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponte Nova. O veículo foi apreendido e levado para um pátio credenciado.

Outra apreensão na BR-381

Já durante a noite, a PRF realizou outra apreensão, desta vez no km 499 da BR-381, em Betim (MG). Em um VW Virtus com placas de Belo Horizonte, os policiais encontraram aproximadamente 5,3 kg de haxixe do tipo Ice escondidos em uma caixa no porta-malas.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista, de 44 anos, e ao passageiro, de 38 anos, que foram informados sobre seus direitos constitucionais e optaram por permanecer em silêncio.

Os dois homens, juntamente com a droga apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Betim. O veículo também foi recolhido e levado para um pátio credenciado.