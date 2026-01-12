Capotamento e morte próximo a Caeté
Motorista foi encontrado encarcerado e já sem vida
compartilheSIGA
Um homem, de 44 anos, que dirigia um Corsa Hatch Joy, morreu em consequência de um capotamento, na altura do quilômetro 8, da rodovia MG-435, próximo a Caeté (MG), na Região metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de meia noite desta domingo (11/01). O carro foi encontrado tombado, na marginal da rodovia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- BH: veículo capota mata uma pessoa e deixa outra ferida na Região Leste
- Acidente com carro, caminhão e moto deixa mulher ferida em Patos de Minas
- Carro capota após colisão na MG-010 e deixa dois feridos
A vítima, única ocupante do veículo, estava presa às ferragens, já sem vida. O corpo foi desencarcerado e encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia esteve no local e coletou dado para uma analise que permita descobrir a mecânica do acidente.