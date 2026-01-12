Assine
ACIDENTE

Capotamento e morte próximo a Caeté

Motorista foi encontrado encarcerado e já sem vida

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
12/01/2026 09:26

Mecânica do acidente ainda é desconhecida e vai depender de trabalho da perícia
Mecânica do acidente ainda é desconhecida e vai depender de trabalho da perícia

Um homem, de 44 anos, que dirigia um Corsa Hatch Joy, morreu em consequência de um capotamento, na altura do quilômetro 8, da rodovia MG-435, próximo a Caeté (MG), na Região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de meia noite desta domingo (11/01). O carro foi encontrado tombado, na marginal da rodovia.

A vítima, única ocupante do veículo, estava presa às ferragens, já sem vida. O corpo foi desencarcerado e encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia esteve no local e coletou dado para uma analise que permita descobrir a mecânica do acidente.

