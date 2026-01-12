Capotamento e morte próximo a Caeté

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 44 anos, que dirigia um Corsa Hatch Joy, morreu em consequência de um capotamento, na altura do quilômetro 8, da rodovia MG-435, próximo a Caeté (MG), na Região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de meia noite desta domingo (11/01). O carro foi encontrado tombado, na marginal da rodovia.

A vítima, única ocupante do veículo, estava presa às ferragens, já sem vida. O corpo foi desencarcerado e encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia esteve no local e coletou dado para uma analise que permita descobrir a mecânica do acidente.