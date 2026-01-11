BH: veículo capota mata uma pessoa e deixa outra ferida na Região Leste

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um capotamento de veículo deixou uma pessoa morta e outra ferida neste domingo (11/01), em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em um cruzamento da Rua Niquelina, no Bairro Paraíso, na Região Leste.

Os Bombeiros encontraram no local duas vítimas do sexo masculino: uma inconsciente e outra com ferimentos mais leves. Uma Unidade de Suporte Avançado do Samu foi acionada para atender a vítima inconsciente. Assim que a unidade chegou, uma médica constatou a morte.

A outra vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII.

A Polícia Civil foi acionada para fazer os trabalhos de perícia no local do acidente.