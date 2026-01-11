MG: Motorista perde o controle da direção e morre esmagado por poste

O motorista de um Chevrolet Astra morreu preso às ferragens ao perder o controle da direção e bater contra um poste de iluminação, em Alfenas (MG), no Sul do estado, na madrugada deste domingo (11/1).

O acidente ocorreu na Avenida Governador Valadares, no bairro Jardim São Carlos, com o carro batendo no poste pelo lado da porta do condutor, que morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro estava com três passageiros. Um deles, um homem, foi atendido com dores na região da lombar; uma mulher sofreu uma fratura em um dos braços e um terceiro passageiro, que não teve o sexo divulgado, tinha lesão na região da pelve.

Os três sobreviventes receberam atendimento pré-hospitalar ainda no local do acidente e depois foram encaminhados ao Hospital Alzira Velano, no bairro Jardim Aeroporto III.

A perícia da Polícia Civil coletou informações para a investigação do acidente. Assim que a cena foi liberada, os bombeiros desencarceraram e retiraram o corpo do motorista do carro.