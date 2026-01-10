Carro invade a contramão e três pessoas ficam feridas na MG-262
As três vítimas precisaram ser levadas ao hospital. O acidente aconteceu em Santana do Paraíso (MG), no Vale do Aço, na tarde deste sábado (10/1)
Uma colisão frontal entre um Chevrolet Corsa e um Fiat Strada deixou três pessoas feridas na MG-262, em Santana do Paraíso (MG), no Vale do Aço, na tarde deste sábado (10/1).
O acidente aconteceu na altura do quilômetro 7 da rodovia, no Bairro Industrial. O Corsa estava ocupado pelo motorista, um homem de 56 anos, e uma passageira, de 43. Já a caminhonete Strada tinha apenas o motorista, um jovem de 23 anos, como ocupante. Os três precisaram de atendimento médico, mas não ficaram presos às ferragens.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do Corsa estava consciente e orientado quando chegou o socorro, mas tinha escoriações em ambos os joelhos e na mão esquerda. Ele foi encaminhado para atendimento médico pelos bombeiros até a cidade de Coronel Fabriciano.
A passageira e o outro motorista foram levados a uma unidade de saúde por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos não tiveram os ferimentos descritos no boletim de ocorrência.
De acordo com os registros da Polícia Militar, o condutor do Corsa relatou que seguia no sentido Ipatinga/Santana do Paraíso quando a Strada invadiu a direção contrária e bateu de frente contra seu carro. Por outro lado, o motorista da Strada apresentava confusão mental e nada soube descrever sobre a dinâmica do acidente.
Ainda segundo a polícia, ambos os veículos estavam com o licenciamento em dia. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas não compareceu ao local do acidente. Os veículos foram retirados da pista e o trânsito foi liberado. O caso segue com a 7ª Delegacia de Polícia de Santana do Paraíso.