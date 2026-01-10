Carro capota na MGC-262 e motorista fica ferido
Condutor alegou que perdeu o controle do carro, capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos no rosto e nos braços
compartilheSIGA
Um motorista, de 46 anos, capotou o carro na MGC-262, na altura do quilômetro 13, no bairro Rosário I, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (9/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ele teve ferimentos no rosto e nos braços e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) no final da tarde.
Leia Mais
Quando os militares chegaram no local, o condutor estava na margem da rodovia. A Polícia Militar (PM) ajudou a vítima a subir o barranco onde o carro parou depois de capotar, a cerca de 40 metros da estrada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O motorista informou que conduzia o veículo quando perdeu o controle, capotou e caiu na ribanceira. Ele foi encaminhado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).