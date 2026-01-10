Carro capota na MGC-262 e motorista fica ferido

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista, de 46 anos, capotou o carro na MGC-262, na altura do quilômetro 13, no bairro Rosário I, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (9/1).

Ele teve ferimentos no rosto e nos braços e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) no final da tarde.

Quando os militares chegaram no local, o condutor estava na margem da rodovia. A Polícia Militar (PM) ajudou a vítima a subir o barranco onde o carro parou depois de capotar, a cerca de 40 metros da estrada.

O motorista informou que conduzia o veículo quando perdeu o controle, capotou e caiu na ribanceira. Ele foi encaminhado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).