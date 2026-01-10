Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carro capota na MGC-262 e motorista fica ferido

Condutor alegou que perdeu o controle do carro, capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos no rosto e nos braços

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/01/2026 10:37

Motorista alegou que perdeu o controle e capotou o carro até cair na ribanceira, às margens da MGC-262
Motorista alegou que perdeu o controle e capotou o carro até cair na ribanceira, às margens da MGC-262 crédito: CBMMG/Divulgação

Um motorista, de 46 anos, capotou o carro na MGC-262, na altura do quilômetro 13, no bairro Rosário I, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (9/1).

Ele teve ferimentos no rosto e nos braços e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) no final da tarde.

Quando os militares chegaram no local, o condutor estava na margem da rodovia. A Polícia Militar (PM) ajudou a vítima a subir o barranco onde o carro parou depois de capotar, a cerca de 40 metros da estrada.

O motorista informou que conduzia o veículo quando perdeu o controle, capotou e caiu na ribanceira. Ele foi encaminhado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

