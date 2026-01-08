Assine
SEM GRAVIDADE

Carro capota na ‘curva da morte’ e deixa cinco mulheres feridas em MG

Acidente ocorreu na BR-354, em Formiga (MG), depois de perderem o controle do carro em uma curva. Vítimas tiveram ferimentos leves

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
08/01/2026 10:21

Havia cinco pessoas no carro (somente mulheres). Uma vítima sofreu um ferimento leve na cabeça e foi levada por um conhecido, que passava pelo local em outro veículo
Havia cinco mulheres no carro. Uma vítima sofreu um ferimento leve na cabeça e foi levada por um conhecido, que passava pelo local em outro veículo crédito: CBMMG/Reprodução

Cinco mulheres ficaram feridas depois que o carro onde estavam capotar na tarde dessa quarta-feira (7/1) no km 492 da BR-354, em Formiga (MG), Região Centro-Oeste do estado. O acidente ocorreu em um trecho conhecido popularmente como “Curva da Morte”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Pelotão de Formiga foi acionado para atender a ocorrência de capotamento envolvendo um automóvel com cinco ocupantes.

No local, os militares encontraram o veículo capotado, com as quatro rodas para cima, fora da faixa de rolamento. Três das ocupantes já estavam fora do carro, conscientes e orientadas. Elas relataram que perderam o controle da direção ao contornar a curva, o que resultou no capotamento.

Uma das vítimas sofreu um ferimento leve na cabeça e foi levada por um conhecido, que passava pelo local em outro veículo, até a Santa Casa de Caridade de Formiga para avaliação médica. As outras quatro mulheres tiveram apenas escoriações leves e, depois de receberem orientações da equipe dos bombeiros, optaram por recusar atendimento pré-hospitalar.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de atenção redobrada ao trafegar por trechos sinuosos e considerados de maior risco, especialmente em rodovias. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.

