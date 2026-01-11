Acidente com carro, caminhão e moto deixa mulher ferida em Patos de Minas
Motociclista foi arremessada ao canteiro central de avenida de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais
compartilheSIGA
Um acidente envolvendo um Ford Fusion, um caminhão de lixo e uma motocicleta Honda Biz deixou uma motociclista de 21 anos ferida em Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, na noite desse sábado (10/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Informações recebidas pelo Corpo de Bombeiros dão conta que o acidente aconteceu em duas etapas, na Avenida Juscelino Kubitschek, no Distrito Industrial Dois. Na primeira delas, o carro bateu em um caminhão de lixo. Com o impacto, o carro atingiu a motocicleta, que transitava pela via, e a condutora foi arremessada para o canteiro central da via.
Leia Mais
A vítima recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), imobilizada e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Conforme os registros, ela se queixava de dores no braço e ombro direitos.
- Mulher morre na porta de escola em acidente entre moto e caminhonete
- Um jovem morre e outro fica ferido em acidente com moto furtada
Apesar do impacto da colisão, os trabalhadores que estavam no caminhão de coleta de lixo não se feriram. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro.
Acidentes seguidos
A cidade de Patos de Minas registrou dois grandes acidentes de trânsito neste ano. Em dois dias na primeira semana de 2026, somente no trecho da BR-365 entre a cidade e Varjão de Minas (MG) foram contabilizadas 53 vítimas.
O primeiro acidente aconteceu no quilômetro 378, onde um ônibus com 50 passageiros e dois motoristas capotou, bateu em árvores às margens da via e provocou a mobilização de 5 horas de resgate de forças de segurança como os bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil e Samu. Ao todo, seis pessoas morreram.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O segundo aconteceu no quilômetro 384 e envolveu uma van. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção ao retornar à sua faixa. Neste momento, a van invadiu um terreno, depois do acostamento, e capotou. Ele foi encontrado morto debaixo da van.