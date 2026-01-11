Acidente com carro, caminhão e moto deixa mulher ferida em Patos de Minas

Um acidente envolvendo um Ford Fusion, um caminhão de lixo e uma motocicleta Honda Biz deixou uma motociclista de 21 anos ferida em Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, na noite desse sábado (10/1).

Informações recebidas pelo Corpo de Bombeiros dão conta que o acidente aconteceu em duas etapas, na Avenida Juscelino Kubitschek, no Distrito Industrial Dois. Na primeira delas, o carro bateu em um caminhão de lixo. Com o impacto, o carro atingiu a motocicleta, que transitava pela via, e a condutora foi arremessada para o canteiro central da via.

A vítima recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), imobilizada e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Conforme os registros, ela se queixava de dores no braço e ombro direitos.

Apesar do impacto da colisão, os trabalhadores que estavam no caminhão de coleta de lixo não se feriram. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro.

Acidentes seguidos

A cidade de Patos de Minas registrou dois grandes acidentes de trânsito neste ano. Em dois dias na primeira semana de 2026, somente no trecho da BR-365 entre a cidade e Varjão de Minas (MG) foram contabilizadas 53 vítimas.

O primeiro acidente aconteceu no quilômetro 378, onde um ônibus com 50 passageiros e dois motoristas capotou, bateu em árvores às margens da via e provocou a mobilização de 5 horas de resgate de forças de segurança como os bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil e Samu. Ao todo, seis pessoas morreram.

O segundo aconteceu no quilômetro 384 e envolveu uma van. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção ao retornar à sua faixa. Neste momento, a van invadiu um terreno, depois do acostamento, e capotou. Ele foi encontrado morto debaixo da van.