Assine
overlay
Início Gerais
MOTORISTA EMBRIAGADO

Carro capota após colisão na MG-010 e deixa dois feridos

O motorista foi encontrado com sinais de embriaguez no momento do acidente, registrado em Vespasiano, na Grande BH, neste domingo (11/1)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/01/2026 09:34

compartilhe

SIGA
x
O motorista e uma passageira do Fiat Mobi ficaram feridos no acidente e foram levados à UPA Vespasiano
O motorista e uma passageira do Fiat Mobi ficaram feridos no acidente e foram levados à UPA Vespasiano crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O motorista de um Fiat Mobi, de 28 anos, ficou ferido ao provocar um acidente na rodovia MG-010, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (11/1). Uma passageira que estava no mesmo carro, de 23 anos, também precisou ser socorrida, com suspeita de fratura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 22 da rodovia, no bairro Jardim da Glória, por volta de 7h30. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.

Segundo os registros, o Mobi bateu em um Fiat Uno e capotou. O Uno tinha quatro ocupantes, mas nenhum deles ficou ferido. De acordo com os bombeiros, as pessoas já estavam fora dos veículos quando o socorro chegou ao local.

Cinco pessoas estavam no Mobi. Conforme o boletim de ocorrência, três dispensaram atendimento médico. O motorista relatou dores no pescoço e a passageira de 23 anos tinha suspeita de fratura na clavícula. Ambos foram encaminhados para a UPA de Vespasiano pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros grande-bh vespasiano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay