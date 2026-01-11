Carro capota após colisão na MG-010 e deixa dois feridos

O motorista de um Fiat Mobi, de 28 anos, ficou ferido ao provocar um acidente na rodovia MG-010, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (11/1). Uma passageira que estava no mesmo carro, de 23 anos, também precisou ser socorrida, com suspeita de fratura.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 22 da rodovia, no bairro Jardim da Glória, por volta de 7h30. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.

Segundo os registros, o Mobi bateu em um Fiat Uno e capotou. O Uno tinha quatro ocupantes, mas nenhum deles ficou ferido. De acordo com os bombeiros, as pessoas já estavam fora dos veículos quando o socorro chegou ao local.

Cinco pessoas estavam no Mobi. Conforme o boletim de ocorrência, três dispensaram atendimento médico. O motorista relatou dores no pescoço e a passageira de 23 anos tinha suspeita de fratura na clavícula. Ambos foram encaminhados para a UPA de Vespasiano pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

A ocorrência segue em andamento.

