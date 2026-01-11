Motociclista fica ferido em acidente na BR-381, em João Monlevade
Vítima teve escoriações pelo corpo e foi socorrido no local. Não houve interdições no trânsito no trecho da rodovia onde ocorreu o acidente
compartilheSIGA
Um motociclista, de idade não divulgada, ficou ferido em uma batida entre carro e moto na BR-381 em João Monlevade (MG), no Vale do Aço, no início da noite deste domingo (11/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a vítima teve escoriações pelo corpo e foi socorrido pelos próprios militares.
Leia Mais
Conforme imagens que circulam nas redes sociais, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra da Nova 381, concessionária que administra o trecho, foram acionadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, mas o trânsito não foi impactado pelo acidente.