Motociclista fica ferido em acidente na BR-381, em João Monlevade

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista, de idade não divulgada, ficou ferido em uma batida entre carro e moto na BR-381 em João Monlevade (MG), no Vale do Aço, no início da noite deste domingo (11/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a vítima teve escoriações pelo corpo e foi socorrido pelos próprios militares.

Conforme imagens que circulam nas redes sociais, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra da Nova 381, concessionária que administra o trecho, foram acionadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, mas o trânsito não foi impactado pelo acidente.