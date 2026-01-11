Assine
BATIDA ENTRE CARRO E MOTO

Motociclista fica ferido em acidente na BR-381, em João Monlevade

Vítima teve escoriações pelo corpo e foi socorrido no local. Não houve interdições no trânsito no trecho da rodovia onde ocorreu o acidente

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/01/2026 21:28 - atualizado em 11/01/2026 22:14

Samu e Corpo de Bombeiros socorreram o motociclista crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um motociclista, de idade não divulgada, ficou ferido em uma batida entre carro e moto na BR-381 em João Monlevade (MG), no Vale do Aço, no início da noite deste domingo (11/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a vítima teve escoriações pelo corpo e foi socorrido pelos próprios militares.

Conforme imagens que circulam nas redes sociais, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra da Nova 381, concessionária que administra o trecho, foram acionadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, mas o trânsito não foi impactado pelo acidente.

