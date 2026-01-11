Assine
ACIDENTE FATAL

Motociclista morre ao bater em carreta de milho na BR-050

Segundo relato de testemunhas, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem pela direita, mas colidiu com o veículo e teve traumatismo craniano

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/01/2026 18:49

Motociclista teve traumatismo craniano depois de colidir com a carreta
Motociclista teve traumatismo craniano depois de colidir com a carreta crédito: CBMMG/Divulgação

Um motociclista, de 51 anos, morreu ao bater em uma carreta carregada de milho na BR-050, em Uberlândia (MG), no Triângulo, na tarde deste domingo (11/1). O acidente ocorreu próximo ao Parque do Sabiá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), testemunhas informaram que o homem tentou ultrapassar os veículos pela direita, mas acabou colidindo com a carreta, que estava parada no acostamento.

A vítima teve um traumatismo craniano e a morte foi constata por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e uma funerária também foram acionadas para a ocorrência.

