Motociclista morre ao bater em carreta de milho na BR-050
Segundo relato de testemunhas, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem pela direita, mas colidiu com o veículo e teve traumatismo craniano
Um motociclista, de 51 anos, morreu ao bater em uma carreta carregada de milho na BR-050, em Uberlândia (MG), no Triângulo, na tarde deste domingo (11/1). O acidente ocorreu próximo ao Parque do Sabiá.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), testemunhas informaram que o homem tentou ultrapassar os veículos pela direita, mas acabou colidindo com a carreta, que estava parada no acostamento.
A vítima teve um traumatismo craniano e a morte foi constata por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e uma funerária também foram acionadas para a ocorrência.