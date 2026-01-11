Motociclista morre ao bater em carreta de milho na BR-050

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista, de 51 anos, morreu ao bater em uma carreta carregada de milho na BR-050, em Uberlândia (MG), no Triângulo, na tarde deste domingo (11/1). O acidente ocorreu próximo ao Parque do Sabiá.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), testemunhas informaram que o homem tentou ultrapassar os veículos pela direita, mas acabou colidindo com a carreta, que estava parada no acostamento.

A vítima teve um traumatismo craniano e a morte foi constata por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e uma funerária também foram acionadas para a ocorrência.