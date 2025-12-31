Detento foge de presídio de Uberlândia (MG) e mobiliza forças de segurança
Equipes foram acionadas assim que a fuga foi identificada e as buscas passaram a ser realizadas na tentativa de localizar e recapturar o foragido
Um detento identificado como Denner Rodrigues de Assis, de 26 anos, fugiu do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), no Triângulo, nessa terça-feira (30/12). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o preso deixou a unidade prisional pulando as barreiras de segurança.
Segundo a Sejusp, a direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga. Orientou ainda que qualquer informação que possa ajudar na recaptura pode ser repassada, de forma anônima, pelo Disque Denúncia Unificado 181. Até a publicação desta matéria, ele ainda não havia sido encontrado.
Assim que a fuga foi identificada, equipes foram acionadas e as buscas passaram a ser realizadas na tentativa de localizar e recapturar o foragido. A movimentação envolveu reforço no patrulhamento e ações coordenadas na região. As forças de segurança continuam as buscas pelo foragido.
De acordo com as informações apuradas, o detento cumpria pena pelo crime de receptação e tem passagens pelo sistema prisional desde 2019. Ele já havia descumprido condições do regime semiaberto e monitoração eletrônica em junho do ano passado, o que resultou na expedição de um novo mandado de prisão para cumprir pena em regime fechado.