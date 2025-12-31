Assine
FUGITIVO

PM prende homem condenado por estuprar as sobrinhas

As três vítimas do homem, que se passava por apicultor, são suas três sobrinhas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
31/12/2025 10:20 - atualizado em 31/12/2025 10:20

O estuprador Erasmo chega à 4ª Delegacia de Polícia Civil em Caeté
Erasmo foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia Civil, em Caeté crédito: Instagram

O apicultor Erasmo Francisco da Cruz, de 49 anos está preso, na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava foragido e era procurado pela condenação de 62 anos e dois meses por estupro de vulnerável. As vítimas foram suas três sobrinhas.

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (30/12), na Avenida Getúlio Vargas, 4, Centro. As denúncias que levaram à prisão e ao indiciamento de Erasmo ocorreram a partir da denúncia de uma das vítimas - uma sobrinha de 19 anos, em 3 de novembro de 2022.

No boletim de ocorrência, à época, a vítima relatou que sofria abusos desde os sete anos, praticados por seu tio paterno. Ela teria decidido procurar a polícia para denunciar, depois de tomar conhecimento de que sua irmã mais nova, então com 17 anos, também teria sido vítima dos mesmos crimes cometidos contra ela, pelo tio.

Em 13 de março de 2025, a mãe das vítimas acionou a Polícia Militar depois de uma conversa com outra filha, de quatro anos, de que durante a troca de fraldas, o tio estaria repetindo comportamentos semelhantes.

Erasmo foi preso e levado a julgamento, tendo sido condenado a 62 anos e dois meses de prisão. O mandado de prisão, no entanto, só foi emitido recentemente, e, por isso, Erasmo estava em liberdade.

Desde que foi condenado, ele se manteve escondido, se passando por apicultor. Erasmo era morador Ravena. O cumprimento do mandado de prisão foi realizado pelos militares tenente Rafael, sargento Adeildo e soldado Dantas.

Tópicos relacionados:

caete estuprador foragido preso sobrinhas

