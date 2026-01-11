Homem cai em barranco durante trilha e é socorrido ferido pelos bombeiros

Um homem de 29 anos precisou ser socorrido pelos bombeiros depois de cair em um barranco de sete metros de profundidade em Itanhandu (MG), no Sul do estado, na tarde desse sábado (10/1).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem fazia uma trilha na região do bairro das Posses, próximo ao Ivos Hostel Camping, onde caiu.

O socorro foi feito em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme os registros, a vítima estava consciente, mas com uma suspeita de fratura na perna esquerda.

Uma vez que o terreno era acidentado e de acesso difíciil, foi preciso usar técnicas de salvamento em altura e terrestre para retirar o homem do barranco. Os militares o estabilizaram e montaram um sistema de redução de forças para poder içá-lo.

Assim que a vítima foi retirada do barranco, os bombeiros andaram com ela na maca por uma trilha de aproximadamente 1h30, até encontrar com a ambulância do Samu, que a levou ao Hospital de Itanhandu. O homem foi avaliado e recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o atual estado de saúde.

