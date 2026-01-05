Assine
overlay
Início Gerais
ALERTA DE FOFURA

Bombeiros resgatam três filhotes de cachorro presos em manilha no Sul de MG

Animais passarão por avaliação veterinária, serão cuidados e, posteriormente, ficarão disponíveis para adoção

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/01/2026 17:40

compartilhe

SIGA
x
Filhotes estavam presos em uma manilha de água pluvial, em uma estrada de terra, na zona rural de Andradas
Filhotes estavam presos em uma manilha de água pluvial, em uma estrada de terra, na zona rural de Andradas crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Três filhotes de cachorro foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros depois de ficarem presos em uma manilha de água pluvial, em uma estrada de Andradas (MG), no Sul do estado, nesta segunda-feira (5/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dois homens que trabalham na região viram os animais presos e chamaram os militares do Posto Avançado de Bombeiros da cidade. 

Leia Mais

Conforme os registros, foi necessário usar um "corta frio" — equipamento que permite cortes precisos em materiais como tubos de metal, PVC, alumínio e cobre — para fazer a remoção dos vergalhões da manilha e acessar os filhotes. 

Os filhotes resgatados serão vermifugados, vacinados e disponibilizados para adoção
Os filhotes resgatados serão vermifugados, vacinados e disponibilizados para adoção Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os três foram resgatados em segurança e foram encaminhados ao Núcleo de Controle de Zoonoses do município, onde passarão por avaliação veterinária. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo os bombeiros, os filhotes serão vermifugados, vacinados e, assim que passada a etapa de cuidados, estarão disponíveis para adoção. 

Tópicos relacionados:

cachorro corpo-de-bombeiros filhote resgate

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay