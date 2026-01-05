Bombeiros resgatam três filhotes de cachorro presos em manilha no Sul de MG

Três filhotes de cachorro foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros depois de ficarem presos em uma manilha de água pluvial, em uma estrada de Andradas (MG), no Sul do estado, nesta segunda-feira (5/1).

Dois homens que trabalham na região viram os animais presos e chamaram os militares do Posto Avançado de Bombeiros da cidade.

Conforme os registros, foi necessário usar um "corta frio" — equipamento que permite cortes precisos em materiais como tubos de metal, PVC, alumínio e cobre — para fazer a remoção dos vergalhões da manilha e acessar os filhotes.

Os filhotes resgatados serão vermifugados, vacinados e disponibilizados para adoção Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os três foram resgatados em segurança e foram encaminhados ao Núcleo de Controle de Zoonoses do município, onde passarão por avaliação veterinária.

Segundo os bombeiros, os filhotes serão vermifugados, vacinados e, assim que passada a etapa de cuidados, estarão disponíveis para adoção.