RESGATE EM ANDAMENTO

Grupo de amigos está ilhado em trilha na Serra do Cipó

O Corpo de Bombeiros iniciou o resgate no final da tarde desta segunda-feira (5/1). Os militares precisam percorrer cerca de 7 km para chegar aos ilhados

Laura Scardua
Repórter
05/01/2026 19:25 - atualizado em 05/01/2026 19:26

IMAGEM ILUSTRATIVA. Na foto, Cachoeira da Lagoa Dourada, na Serra do Cipó
IMAGEM ILUSTRATIVA. Na foto, Cachoeira da Lagoa Dourada, na Serra do Cipó crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press - 18/07/2025

Quatro amigos estão ilhados na trilha da Lagoa Dourada, na Serra do Cipó, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de BH. As informações preliminares foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência nesta segunda-feira (5/1), e começou a trilha para resgate por volta de 18h10. São cerca de sete quilômetros até o grupo, segundo a corporação.

Conforme o CBMMG, um dos amigos solicitou o atendimento e informou que o rio que passa na região está muito cheio e por isso o grupo está ilhado. A pessoa disse ainda que os quatro estão sem alimento, água ou barraca, além de estarem molhados e com frio por causa da chuva. Também foi repassado aos bombeiros que a bateria do celular do solicitante estaria acabando.

O CBMMG informou que o grupo está no local desde domingo (4/1), mas não especificou desde quando os quatro estão ilhados. O resgate será feito por terra porque as condições climáticas impossibilitaram a decolagem do helicóptero da corporação.

Até o momento, não há informações sobre a identidade das pessoas ilhadas. 

