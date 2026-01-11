Assine
ACIDENTE FATAL

Motociclista morre atropelado por carro de luxo em BH e motorista é preso

Motorista dirigia uma caminhonete em alta velocidade quando ultrapassou o sinal vermelho em um cruzamento entre avenidas da Pampulha e atingiu a vítima

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter
11/01/2026 22:51

Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Motociclista morre atropelado por carro de luxo em BH e motorista é preso crédito: arquivo/EM

Um motociclista de 22 anos morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete na Avenida Miguel Perrela, no Bairro Castelo, na Pampulha, Belo Horizonte, na tarde deste domingo (11/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista dirigia uma Toyota Hillux em alta velocidade pela Avenida Presidente Tancredo Neves, ultrapassou o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Miguel Perella e colidiu com a motocicleta Honda CG Titan que vinha no sentido contrário.

Segundo informações preliminares, o motorista estaria alcoolizado. No entanto, conforme a PM, essa informação só poderá ser repassada após o encerramento da ocorrência.

O motocicleta foi arremessado e o motociclista morreu logo em seguida. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e a ocorrência seguia em andamento até a publicação desta matéria.

