Motociclista morre atropelado por carro de luxo em BH e motorista é preso
Motorista dirigia uma caminhonete em alta velocidade quando ultrapassou o sinal vermelho em um cruzamento entre avenidas da Pampulha e atingiu a vítima
compartilheSIGA
Um motociclista de 22 anos morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete na Avenida Miguel Perrela, no Bairro Castelo, na Pampulha, Belo Horizonte, na tarde deste domingo (11/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista dirigia uma Toyota Hillux em alta velocidade pela Avenida Presidente Tancredo Neves, ultrapassou o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Miguel Perella e colidiu com a motocicleta Honda CG Titan que vinha no sentido contrário.
Leia Mais
Segundo informações preliminares, o motorista estaria alcoolizado. No entanto, conforme a PM, essa informação só poderá ser repassada após o encerramento da ocorrência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O motocicleta foi arremessado e o motociclista morreu logo em seguida. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e a ocorrência seguia em andamento até a publicação desta matéria.