Motociclista morre atropelado por carro de luxo em BH e motorista é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista de 22 anos morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete na Avenida Miguel Perrela, no Bairro Castelo, na Pampulha, Belo Horizonte, na tarde deste domingo (11/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista dirigia uma Toyota Hillux em alta velocidade pela Avenida Presidente Tancredo Neves, ultrapassou o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Miguel Perella e colidiu com a motocicleta Honda CG Titan que vinha no sentido contrário.

Segundo informações preliminares, o motorista estaria alcoolizado. No entanto, conforme a PM, essa informação só poderá ser repassada após o encerramento da ocorrência.

O motocicleta foi arremessado e o motociclista morreu logo em seguida. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e a ocorrência seguia em andamento até a publicação desta matéria.

