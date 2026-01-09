Vídeo flagra momento em que motociclista morre ao ficar sob carreta em MG
Acidente ocorreu durante conversão de veículo de grande porte; passageira ficou ferida
Um motociclista morreu na noite dessa quinta-feira (8/1) ao se acidentar com uma carreta em João Monlevade (MG), Região Central do estado. A ocorrência foi registrada por volta de 23h15, no Bairro Carneirinhos, próximo ao Banco Mercantil.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto e uma passageira esavam na motocicleta. O homem morreu no local da colisão e acabou ficando embaixo da carreta. A mulher sofreu ferimentos, foi socorrida pelo Samu e pelo Serviço Voluntário de Resgate (Servor) e encaminhada para atendimento médico.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil também estiveram no local. De acordo com os levantamentos iniciais, o acidente ocorreu no momento em que a carreta fazia uma conversão para acessar a Rua Hildebrando Santana, quando houve o choque lateral com a motocicleta.
Vídeos que circulam em redes sociais mostram o momento em que o motociclista e a garupa entram no ponto cego da carreta durante a conversão. Em outra gravação, a passageira aparece gritando de dor, enquanto populares pedem para que o caminhão não se mova.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.