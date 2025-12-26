MG: motociclista e garupa morrem em batida com carro

Condutor e passageiro da motocicleta Honda CG 160 vermelha morreram nessa quinta-feira (25/12), após batida com o VW Gol prata na BR-354, nas proximidades do município de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba.

Segundo registro da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PRE-MG), as vítimas foram resgatadas com vida por duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morreram no final da manhã, quando receberam os primeiros atendimentos médicos no Hospital Regional, em Patos de Minas, na mesma região.

O condutor do carro relatou ao registro policial que ele transitava na rodovia no sentido Rio Paranaíba/São Gotardo, sendo que a motocicleta, transitando em sentido contrário, entrou repentinamente na sua contramão de direção. Ele contou também que freou e tentou desviar para a esquerda, mas a motocicleta acabou colidindo na lateral direita do seu carro.

O motorista e a passageira do carro não se feriram e dispensaram atendimento médico. Ele realizou o teste do bafômetro e não foi constatado consumo de álcool.