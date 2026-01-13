MG: colisão frontal mata família na BR-381 nesta terça-feira (13/1)

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão matou três pessoas da mesma família na manhã desta terça-feira (13/1), na BR-381, em Jaguaraçu (MG), no Vale do Rio Doce do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h30, no km 276, no sentido Belo Horizonte. Com o impacto, a rodovia está interditada nos dois sentidos para o trabalho de retirada das vítimas que ficaram presas às ferragens.

Segundo a PRF, pai, mãe e um dos filhos morreram no local. Um outro integrante da família sobreviveu, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. As idades das vítimas não foram divulgadas.

Até a última atualização, o congestionamento no trecho já alcançava cerca de 3 quilômetros. A orientação é que motoristas evitem a rodovia e utilizem aplicativos de navegação para buscar rotas alternativas.

As causas do acidente ainda serão apuradas.