Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NA ESTRADA

MG: colisão frontal mata família na BR-381 nesta terça-feira (13/1)

Acidente em Jaguaraçu (MG) deixou três mortos e interdita a rodovia nos dois sentidos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/01/2026 08:34 - atualizado em 13/01/2026 08:39

compartilhe

SIGA
x
Colisão frontal mata família na manhã desta terça-feira na BR-381, no Vale do Rio Doce
Colisão frontal mata família na manhã desta terça-feira na BR-381, no Vale do Rio Doce crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão matou três pessoas da mesma família na manhã desta terça-feira (13/1), na BR-381, em Jaguaraçu (MG), no Vale do Rio Doce do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h30, no km 276, no sentido Belo Horizonte. Com o impacto, a rodovia está interditada nos dois sentidos para o trabalho de retirada das vítimas que ficaram presas às ferragens.

Leia Mais

Segundo a PRF, pai, mãe e um dos filhos morreram no local. Um outro integrante da família sobreviveu, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. As idades das vítimas não foram divulgadas.

Até a última atualização, o congestionamento no trecho já alcançava cerca de 3 quilômetros. A orientação é que motoristas evitem a rodovia e utilizem aplicativos de navegação para buscar rotas alternativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay