Grande BH: batida entre caminhões trava trânsito na BR-381
Acidente ocorreu em Betim (MG), na Grande BH, na altura do km 503, no sentido SP, e interditou a rodovia até às 9h. Um motorista ficou ferido e foi socorrido
compartilheSIGA
Um caminhão frigorífico bateu na traseira de um caminhão de colchões na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido São Paulo, e complicou o trânsito na manhã desta segunda-feira (12/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O motorista do caminhão que bateu no outro veículo ficou preso às ferragens pelos pés, mas foi socorrido com suspeita de lesão na coluna pelo impacto da colisão. Havia um passageiro nesse caminhão, que não se feriu.
Leia Mais
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi interditada na altura do km 503 e o trânsito fluiu pela via marginal, com congestionamento, até às 9h, quando a via foi liberada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta de 6h50. A concessionária que administra o trecho também foi acionada.