ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Grande BH: batida entre caminhões trava trânsito na BR-381

Acidente ocorreu em Betim (MG), na Grande BH, na altura do km 503, no sentido SP, e interditou a rodovia até às 9h. Um motorista ficou ferido e foi socorrido

Melissa Souza
Repórter
12/01/2026 09:02 - atualizado em 12/01/2026 10:53

Colisão traseira entre caminhões complica o trânsito na manhã desta segunda-feira (12/1) na BR-381, em Betim (MG), na Grande BH
Um caminhão frigorífico bateu na traseira de um caminhão de colchões na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido São Paulo, e complicou o trânsito na manhã desta segunda-feira (12/1).

O motorista do caminhão que bateu no outro veículo ficou preso às ferragens pelos pés, mas foi socorrido com suspeita de lesão na coluna pelo impacto da colisão. Havia um passageiro nesse caminhão, que não se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi interditada na altura do km 503 e o trânsito fluiu pela via marginal, com congestionamento, até às 9h, quando a via foi liberada.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta de 6h50. A concessionária que administra o trecho também foi acionada.

