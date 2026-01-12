Grande BH: batida entre caminhões trava trânsito na BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um caminhão frigorífico bateu na traseira de um caminhão de colchões na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido São Paulo, e complicou o trânsito na manhã desta segunda-feira (12/1).

O motorista do caminhão que bateu no outro veículo ficou preso às ferragens pelos pés, mas foi socorrido com suspeita de lesão na coluna pelo impacto da colisão. Havia um passageiro nesse caminhão, que não se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi interditada na altura do km 503 e o trânsito fluiu pela via marginal, com congestionamento, até às 9h, quando a via foi liberada.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta de 6h50. A concessionária que administra o trecho também foi acionada.