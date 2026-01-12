Vídeo: PRF interrompe trânsito na BR-251 para filhote de jibóia atravessar
Caso inusitado foi flagrado em rodovia próxima a Montes Claros (MG), Norte de Minas
Um episódio inusitado chamou a atenção de motoristas na manhã de sábado (10/1), na BR-251, em Montes Claros (MG), no Norte do estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego precisou ser temporariamente interrompido pela equipe para permitir a travessia segura de um filhote de jiboia pela rodovia.
A equipe da PRF estava encerrando o turno de serviço quando percebeu a presença do animal na pista. Diante do risco de atropelamento, os agentes decidiram sinalizar a via e paralisar o trânsito por alguns minutos até que a serpente alcançasse o outro lado da rodovia.
As imagens mostram o filhote atravessando a pista com toda "calma", enquanto filas de veículos se formam ao fundo. Depois da travessia, o trânsito foi liberado e seguiu normalmente.