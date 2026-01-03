Cearense é agredida por caminhoneiro na BR-251; suspeito é preso
Caso de descumprimento de medida protetiva foi registrado na cidade de Francisco de Sá, no Norte de Minas
compartilheSIGA
Uma mulher natural de Fortaleza (CE), de 40 anos, foi agredida pelo companheiro, um caminhoneiro, sem idade divulgada, na manhã dessa sexta-feira (2/1). O crime aconteceu no km 430 da BR-251, em Francisco Sá (MG), no Norte do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar depois da vítima acionar as autoridades relatando ter sido agredida durante a viagem que fazia com o suspeito.
No local, os policiais constataram que a mulher apresentava hematomas e escoriações nas pernas e nas mãos. Durante a verificação da ocorrência, foi confirmado que havia uma medida protetiva de urgência em vigor, caracterizando também o crime de descumprimento da ordem judicial.
Leia Mais
Diante dos indícios, o caminhoneiro foi detido e conduzido pela Polícia Militar à Francisco Sá, onde foi apresentado à Delegacia da Polícia Civil.
O suspeito realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool. Durante a vistoria no caminhão, também não foram localizadas substâncias ilícitas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A mulher, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e sem meios para retornar ao estado de origem, foi encaminhada ao serviço de assistência social, onde recebeu o apoio necessário.