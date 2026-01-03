Assine
VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Cearense é agredida por caminhoneiro na BR-251; suspeito é preso

Caso de descumprimento de medida protetiva foi registrado na cidade de Francisco de Sá, no Norte de Minas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/01/2026 10:56

A mulher, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e sem condições de voltar para terra natal, foi encaminhada ao serviço de assistência social
A mulher, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e sem condições de voltar para terra natal, foi encaminhada ao serviço de assistência social crédito: PRF/Reprodução

Uma mulher natural de Fortaleza (CE), de 40 anos, foi agredida pelo companheiro, um caminhoneiro, sem idade divulgada, na manhã dessa sexta-feira (2/1). O crime aconteceu no km 430 da BR-251, em Francisco Sá (MG), no Norte do estado.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar depois da vítima acionar as autoridades relatando ter sido agredida durante a viagem que fazia com o suspeito.

No local, os policiais constataram que a mulher apresentava hematomas e escoriações nas pernas e nas mãos. Durante a verificação da ocorrência, foi confirmado que havia uma medida protetiva de urgência em vigor, caracterizando também o crime de descumprimento da ordem judicial.

Diante dos indícios, o caminhoneiro foi detido e conduzido pela Polícia Militar à Francisco Sá, onde foi apresentado à Delegacia da Polícia Civil.

O suspeito realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool. Durante a vistoria no caminhão, também não foram localizadas substâncias ilícitas.

A mulher, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e sem meios para retornar ao estado de origem, foi encaminhada ao serviço de assistência social, onde recebeu o apoio necessário.

