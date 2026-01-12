Saiba qual é o principal motivo dos chamados de socorro na BR-381 em MG
Concessionária responsável pelo trecho da rodovia que liga Belo Horizonte a Governador Valadares divulgou a principal causa dos chamados de socorro na estrada
Na BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, os problemas mecânicos lideram os chamados de socorro recebidos pela Nova 381, concessionária responsável pelo trecho. As ocorrências registradas a partir de agosto de 2025 representam 70% das panes.
Das 7,8 mil chamadas de motoristas que tiveram parada forçada na pista, 5,4 mil tratavam de algum problema no motor. Panes elétricas, superaquecimento, bateria descarregada e falta de combustível aparecem em uma escala menor, com 13% das ocorrências. A outra parcela é de veículos sobre a faixa de rolamento por questões diversas.
Rogério Moreira, gerente da Central de Operações da Nova 381, afirma que os problemas muitas vezes poderiam ser solucionados com a manutenção preventiva. “É sempre importante verificar itens básicos antes de sair de casa como o nível do óleo e do reservatório do radiador, além das condições dos pneus, outro item muito associado a ocorrências no trecho, em especial nos dias de chuva. Para viagens mais longas, é recomendável a revisão em uma oficina”, orienta.
O que checar antes de viajar:
Condições e calibragem dos pneus, incluindo estepe;
Estado das palhetas do para-brisas;
Nível de óleo do motor;
Nível do líquido de arrefecimento;
Lâmpadas dos faróis e lanternas;
Para os motoristas que tiverem problemas mecânicos na rodovia, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, a Nova 381 oferece atendimento com guincho e inspeção de tráfego. É possível solicitar apoio pelo telefone 0800 0 381 381 ou pelo aplicativo Nova 381, disponível para baixar gratuitamente nas lojas de aplicativo de celular.