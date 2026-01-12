Assine
DESCANSA EM PAZ

Freira morre atropelada ao tentar atravessar a BR-050 em MG

Religiosa de 76 anos foi atingida por motocicleta em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro

12/01/2026 10:37

Nehida Inez faleceu tinha 76 anos de idade e morreu atropelada por um motociclista ao atravessar a BR-050
Nehida Inez morreu atropelada por um motociclista ao atravessar a BR-050 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma freira de 76 anos morreu atropelada ao tentar atravessar a BR-050, na manhã desse domingo (11/1), em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro. A vítima foi identificada como Nehida Inez Stürmer.

Segundo a concessionária Ecovias Minas Goiás, o acidente ocorreu por volta das 9h35, no km 6 da rodovia, no sentido Catalão (GO) – Araguari (MG). O atropelamento envolveu uma motocicleta.

No local, foi confirmada a morte da religiosa. O motociclista teve ferimentos de gravidade moderada e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

A rodovia chegou a ter interdição parcial para os trabalhos da perícia, mas as pistas foram liberadas.

Nota de pesar

A Congregação das Filhas do Amor Divino, com sede no Rio Grande do Sul, divulgou nota lamentando a morte da irmã, natural de Campina das Missões (RS).

“A Irmã Nehida Inez faleceu aos 76 anos de idade, dos quais 52 anos foram dedicados à vida religiosa, marcados pela fé, pelo serviço e pelo testemunho evangélico”, informou a congregação.

A instituição acrescentou que o corpo será transladado para Cerro Largo (RS), onde será velado na Capela da Anunciação, no Convento Nossa Senhora da Anunciação. A missa de corpo presente será divulgada posteriormente, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério da Anunciação.

“Unimo-nos em oração, pedindo a Deus que conceda à Irmã Nehida Inez a vida eterna e conforte familiares, irmãs e todos que com ela conviveram”, finaliza a nota.

