Acidente entre ônibus e caminhões interdita a BR-381 na Serra de Igarapé

Um acidente envolvendo um ônibus e dois caminhões interditou a BR-381 (Fernão Dias) na manhã desta terça-feira (14/1), na Serra de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e do Serviço Aéreo de Saúde de Minas Gerais (SAS/MG).

Segundo as primeiras informações, a colisão aconteceu no sentido Belo Horizonte (MG), nas proximidades do Residencial Mirante. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h50 e enviou três viaturas para o atendimento.

Inicialmente, foi confirmada uma vítima presa às ferragens. A rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate. Conforme o militar responsável pela gerência da ocorrência, a vítima estava em choque hipovolêmico - quando há perda em excesso de sangue. Depois de os bombeiros retirá-la das ferragens, a vítima foi estabilizada na ambulância da concessionária que administra a rodovia.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram a cabine de um dos caminhões destruída com o impacto. O ônibus chegou a tombar depois da colisão. O trecho está com grande quantidade de lama, o que pode dificultar o atendimento e a circulação de veículos.

Até a última atualização, não havia confirmação do número total de vítimas nem informações sobre a extensão do congestionamento formado na rodovia.

A ocorrência segue em andamento e a matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

