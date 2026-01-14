Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Caminhão bate em poste e fecha importante rua da Região Oeste de BH

Quarteirão da Rua Úrsula Paulino, esquina com a Avenida Avenida Dom João VI, está bloqueado em ambos os sentidos nesta quarta-feira (14/1)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/01/2026 15:52

compartilhe

SIGA
x
O motorista do caminhão fugiu do local do acidente e ainda não foi encontrado
O motorista do caminhão fugiu do local do acidente e ainda não foi encontrado crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O caminhão de uma empresa de construção bateu em um poste e causou a interdição da Rua Úrsula Paulino, importante via de acesso do bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na tarde desta quarta-feira (14/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida causou danos à rede elétrica e o poste ficou em cima do veículo de carga.

Leia Mais

Imagens compartilhadas pela corporação mostram que o poste afundou o capô do caminhão, quebrou o parabrisa e ficou suspenso.

O motorista fugiu do local e ainda não foi encontrado. Nenhuma pessoa ficou ferida na batida.

Equipes da Polícia Militar e da BHTrans acompanham a ocorrência. A Cemig foi acionada para desligar a rede elétrica e consertar a rede elétrica do quarteirão onde o acidente aconteceu, na altura do número 1.101, quase no cruzamento com a Avenida Dom João VI.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rua está interditada nos dois sentidos. Não há previsão de liberação.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito betania bh caminhao corpo-de-bombeiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay