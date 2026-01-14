Caminhão bate em poste e fecha importante rua da Região Oeste de BH
Quarteirão da Rua Úrsula Paulino, esquina com a Avenida Avenida Dom João VI, está bloqueado em ambos os sentidos nesta quarta-feira (14/1)
compartilheSIGA
O caminhão de uma empresa de construção bateu em um poste e causou a interdição da Rua Úrsula Paulino, importante via de acesso do bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na tarde desta quarta-feira (14/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida causou danos à rede elétrica e o poste ficou em cima do veículo de carga.
Leia Mais
Imagens compartilhadas pela corporação mostram que o poste afundou o capô do caminhão, quebrou o parabrisa e ficou suspenso.
O motorista fugiu do local e ainda não foi encontrado. Nenhuma pessoa ficou ferida na batida.
- BH: motorista bate carro em poste do Buritis e é levado ao João XXIII
- Vídeo: carro colide contra poste na Avenida Cristiano Machado, em BH
Equipes da Polícia Militar e da BHTrans acompanham a ocorrência. A Cemig foi acionada para desligar a rede elétrica e consertar a rede elétrica do quarteirão onde o acidente aconteceu, na altura do número 1.101, quase no cruzamento com a Avenida Dom João VI.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A rua está interditada nos dois sentidos. Não há previsão de liberação.