Acidente no Anel Rodoviário: carreta arrasta carros no Betânia; veja vídeo

Uma carreta colidiu com vários carros na noite desta terça-feira (22/8) no Anel Rodoviário, abaixo da passarela, na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Ao menos quatro carros foram atingidos durante a batida, sendo que um deles foi arrastado por cerca de 500 metros, um segundo veículo capotou e outro teve a parte da frente danificada.Por volta de 21h, a BHTrans informou que a pista no sentido Vitória, antes do acesso ao Betânia, estava com uma retenção no tráfego de veículos que se aproximava da MGC-356. Às 21h26, o trânsito voltou a fluir lentamente no trecho.