Acidente fecha BR-381 e causa 10 km de fila na Grande BH
Operação para retirada de veículos complica o trânsito na rodovia no sentido capital, na altura de Igarapé (MG), na Grande BH, na tarde desta quarta (14)
Uma operação para retirada do ônibus, carreta e caminhão que se envolveram em um acidente na BR-381, na altura da Serra de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, causa 10 quilômetros de congestionamento para os motoristas que seguem no sentido capital na tarde desta quarta-feira (14/1).
O acidente aconteceu durante a manhã. Uma mulher de 40 anos que estava no banco do passageiro do caminhão ficou gravemente ferida e precisou ser desencarcerada de ferragens. Conforme o militar responsável pela gerência da ocorrência, a vítima estava em choque hipovolêmico - quando há perda de sangue em excesso.
Depois de os bombeiros retirá-la das ferragens, ela foi estabilizada na ambulância da Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia. Os três condutores tiveram ferimentos leves e também foram socorridos.
Vídeos que circulam em redes sociais mostram a cabine de um dos caminhões destruída com o impacto. O ônibus chegou a tombar depois da colisão. O trecho está com grande quantidade de lama, o que pode dificultar o atendimento e a circulação de veículos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário que os bombeiros desconectassem as baterias dos veículos e fizessem diques de contenção para um vazamento de óleo diesel.
Às 14h45, é realizada uma operação de retirada dos veículos envolvidos no acidente e a pista está interditada no sentido capital. Segundo a concessionária, é registrado uma fila de 10 km. A pista no sentido São Paulo não tem interdições, mas também conta com fluxo intenso de veículos.