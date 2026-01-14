Acidente fecha BR-381 e causa 10 km de fila na Grande BH

Uma operação para retirada do ônibus, carreta e caminhão que se envolveram em um acidente na BR-381, na altura da Serra de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, causa 10 quilômetros de congestionamento para os motoristas que seguem no sentido capital na tarde desta quarta-feira (14/1).

O acidente aconteceu durante a manhã. Uma mulher de 40 anos que estava no banco do passageiro do caminhão ficou gravemente ferida e precisou ser desencarcerada de ferragens. Conforme o militar responsável pela gerência da ocorrência, a vítima estava em choque hipovolêmico - quando há perda de sangue em excesso.

Depois de os bombeiros retirá-la das ferragens, ela foi estabilizada na ambulância da Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia. Os três condutores tiveram ferimentos leves e também foram socorridos.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram a cabine de um dos caminhões destruída com o impacto. O ônibus chegou a tombar depois da colisão. O trecho está com grande quantidade de lama, o que pode dificultar o atendimento e a circulação de veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário que os bombeiros desconectassem as baterias dos veículos e fizessem diques de contenção para um vazamento de óleo diesel.

Às 14h45, é realizada uma operação de retirada dos veículos envolvidos no acidente e a pista está interditada no sentido capital. Segundo a concessionária, é registrado uma fila de 10 km. A pista no sentido São Paulo não tem interdições, mas também conta com fluxo intenso de veículos.