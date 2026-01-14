Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente fecha BR-381 e causa 10 km de fila na Grande BH

Operação para retirada de veículos complica o trânsito na rodovia no sentido capital, na altura de Igarapé (MG), na Grande BH, na tarde desta quarta (14)

Giovanna de Souza
Wellington Barbosa
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/01/2026 15:39 - atualizado em 14/01/2026 15:39

A passageira do caminhão ficou presa às ferragens e foi socorrida em estado grave
A passageira do caminhão ficou presa às ferragens e foi socorrida em estado grave crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma operação para retirada do ônibus, carreta e caminhão que se envolveram em um acidente na BR-381, na altura da Serra de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, causa 10 quilômetros de congestionamento para os motoristas que seguem no sentido capital na tarde desta quarta-feira (14/1).

O acidente aconteceu durante a manhã. Uma mulher de 40 anos que estava no banco do passageiro do caminhão ficou gravemente ferida e precisou ser desencarcerada de ferragens. Conforme o militar responsável pela gerência da ocorrência, a vítima estava em choque hipovolêmico - quando há perda de sangue em excesso.

Depois de os bombeiros retirá-la das ferragens, ela foi estabilizada na ambulância da Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia. Os três condutores tiveram ferimentos leves e também foram socorridos.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram a cabine de um dos caminhões destruída com o impacto. O ônibus chegou a tombar depois da colisão. O trecho está com grande quantidade de lama, o que pode dificultar o atendimento e a circulação de veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário que os bombeiros desconectassem as baterias dos veículos e fizessem diques de contenção para um vazamento de óleo diesel.

Às 14h45, é realizada uma operação de retirada dos veículos envolvidos no acidente e a pista está interditada no sentido capital. Segundo a concessionária, é registrado uma fila de 10 km. A pista no sentido São Paulo não tem interdições, mas também conta com fluxo intenso de veículos.

