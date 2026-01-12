Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Casal de idosos morre depois que carro cai de ponte na BR-262

Pista da rodovia no sentido Belo Horizonte está bloqueada. Equipes dos bombeiros e da PRF atuam na ocorrência, na divisa entre Betim e Juatuba

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
12/01/2026 16:14

compartilhe

SIGA
x
Carro caiu na altura do quilômetro 355 da BR-262, entre Juatuba e Betim
Carro caiu na altura do quilômetro 355 da BR-262, entre Juatuba e Betim crédito: Imagem cedida ao Estado de Minas

Um casal de idosos morreu e a filha e o genro deles foram socorridos em estado grave depois que o carro da família capotou e caiu de uma ponte da BR-262, na divisa entre os municípios de Juatuba e Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (11/2). A rodovia está interditada e segue apenas com duas faixas liberadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que o carro saiu da pista, na altura do quilômetro 355, no sentido BH/Araxá. Segundo a PRF, os dois idosos foram encontrados mortos no veículo. Outras duas pessoas estão sendo socorridas em estado grave.

Leia Mais

Uma das pistas da rodovia, no sentido Araxá, está bloqueada para pouso de um helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros, e o fluxo segue por uma faixa. A pista no sentido BH segue por uma faixa apenas.

Vídeos recebidos pelo Estado de Minas mostram equipes de salvamento atuando na ocorrência.

Informações preliminares dos bombeiros indicam que os sobreviventes são um casal na faixa de 40 anos de idade, sendo a mulher filha dos idosos. Um deles foi socorrido e levado à Unimed Betim, enquanto o outro foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo e levada ao Hospital João XXIII.

A família estava em viagem para o município de Mateus Leme (MG). Conforme relatos recebidos pelos bombeiros e a forma em que o carro foi encontrado, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou, caindo no vão entre as duas pistas sobre a ponte. A queda foi de cerca de 8 a 10 metros de altura.

A reportagem procurou o batalhão de Juatuba para mais informações e as equipes ainda atuam no atendimento das vitimas. A Way 262, concessionária responsável pelo trecho, também acompanha a ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-262 corpo-de-bombeiros grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay