Casal de idosos morre depois que carro cai de ponte na BR-262

Um casal de idosos morreu e a filha e o genro deles foram socorridos em estado grave depois que o carro da família capotou e caiu de uma ponte da BR-262, na divisa entre os municípios de Juatuba e Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (11/2). A rodovia está interditada e segue apenas com duas faixas liberadas.

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que o carro saiu da pista, na altura do quilômetro 355, no sentido BH/Araxá. Segundo a PRF, os dois idosos foram encontrados mortos no veículo. Outras duas pessoas estão sendo socorridas em estado grave.

Uma das pistas da rodovia, no sentido Araxá, está bloqueada para pouso de um helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros, e o fluxo segue por uma faixa. A pista no sentido BH segue por uma faixa apenas.

Vídeos recebidos pelo Estado de Minas mostram equipes de salvamento atuando na ocorrência.

Informações preliminares dos bombeiros indicam que os sobreviventes são um casal na faixa de 40 anos de idade, sendo a mulher filha dos idosos. Um deles foi socorrido e levado à Unimed Betim, enquanto o outro foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo e levada ao Hospital João XXIII.

A família estava em viagem para o município de Mateus Leme (MG). Conforme relatos recebidos pelos bombeiros e a forma em que o carro foi encontrado, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou, caindo no vão entre as duas pistas sobre a ponte. A queda foi de cerca de 8 a 10 metros de altura.

A reportagem procurou o batalhão de Juatuba para mais informações e as equipes ainda atuam no atendimento das vitimas. A Way 262, concessionária responsável pelo trecho, também acompanha a ocorrência.

O caso segue em andamento.