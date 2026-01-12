Homem joga barra de ferro de viaduto, acerta carro e acaba preso

Um homem de 31 anos foi preso depois de jogar uma barra de ferro de cima do Viaduto Itamar Franco, na altura do Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde de sábado (10/1). O objeto atingiu um carro e danificou o para-brisa e o capô, mas o motorista, de 63 anos, não se machucou.

Registros da Polícia Militar indicam que o motorista de um carro branco, de modelo HB20, dirigia pela Avenida Teresa Cristina quando foi surpreendido por uma barra de ferro que caiu do viaduto. Ele relatou que não conseguiu parar o veículo por causa do trânsito e não viu quem foi o responsável pelo dano.

O andarilho que jogou o objeto teve a ação flagrada por populares que passavam pelo trecho e chamaram um soldado da PM, que estava pela região. O autor tentou fugir, mas foi alcançado e contido.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito estava com ferimentos na testa e nas pernas. Aos militares, ele afirmou que, na noite anterior, havia sido agredido por um grupo de homens no Centro da cidade, que teria o perseguido até a região do viaduto. Ele ainda alegou que estava andando com a barra para se defender.

O homem foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens e, posteriormente, foi levado, preso, para uma delegacia. O caso segue com a Polícia Civil.

Em caso similar, mulher ficou ferida após tijolo jogado de túnel

Um caso parecido aconteceu na cidade em novembro de 2025. Na ocasião, um carro saía do Túnel da Lagoinha quando foi atingido por um tijolo revestido de concreto. O objeto atravessou o teto solar e atingiu uma mulher, de 38 anos, que estava no banco do passageiro. Ela foi socorrida em estado grave e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial. Três crianças que estavam no banco de trás não se feriram.

O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova Reprodução

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O responsável por atirar o objeto foi identificado como um homem de 30 anos e preso pela Polícia Militar. O caso foi investigado e o homem virou réu por tentativa de homicídio contra quatro pessoas, entre elas uma criança menor de 14 anos.