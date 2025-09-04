MG: Ponte na divisa de Juiz de Fora é interditada para manutenção

A Ponte do Zamba, localizada no km 4,4 da LMG-874, na divisa entre Juiz de Fora e Matias Barbosa (MG), na Zona de Mata, será totalmente interditada a partir desta segunda-feira (8/9) para obras de alargamento e instalação de uma passarela exclusiva para pedestres. A estrutura passa sobre o Rio Paraibuna e recebe, em média, 3.342 veículos por dia, sendo 425 de carga.

O bloqueio total seguirá até o dia 12 de setembro. A partir do dia 13, a interdição será parcial, com o trânsito controlado pelo sistema “Pare e Siga” em apenas uma pista, e deve se estender por cerca de quatro meses. Novas interrupções totais poderão ocorrer conforme a necessidade das obras.

Construída em 1928, a ponte ainda mantém as dimensões originais. Com as intervenções, a largura será ampliada de 8,5 metros para 10,3 metros, e será instalada uma passarela exclusiva para pedestres. O projeto visa resolver problemas históricos de circulação e restrições no transporte público, uma vez que linhas de ônibus de cada cidade operam apenas até o limite municipal, obrigando passageiros a atravessarem a ponte a pé para embarcar em outro veículo.

A obra é considerada essencial para atender a demanda crescente de tráfego e também é acompanhada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo Mauro Gomes, coordenador Regional do DER-MG. O DER-MG orienta motoristas a se prepararem para possíveis retenções e sugere rotas alternativas: uma de 28 quilômetros para carros e ônibus e outra de 49 quilômetros para veículos de carga.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima