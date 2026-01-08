Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO CENTRAL

Ponte na MG-030 próxima a Itabirito é interditada preventivamente

O DER-MG identificou risco à integridade da estrutura caso o tráfego fosse mantido nas condições atuais; Veja rota de desvio

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
08/01/2026 19:24

compartilhe

SIGA
x
A ponte localizada na altura do Km 74,6 da MG-030 foi interditada preventivamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG)
A ponte localizada na altura do Km 74,6 da MG-030 foi interditada preventivamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) crédito: Reprodução DER-MG

A ponte localizada na altura do Km 74,6 da MG-030 foi interditada preventivamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) devido a danos estruturais. Erguida sobre o Ribeirão Carioca, a ponte está entre Itabirito e o entroncamento para o distrito de São Gonçalo do Bação, na Região Central do estado. Ainda não há previsão para a via ser liberada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A interdição foi realizada pelo DER-MG no dia 27 de dezembro, após vistoria identificar risco à integridade da ponte caso o tráfego fosse mantido. O órgão informou que a estrutura apresenta desgastes.

O desvio indicado é uma estrada paralela não pavimentada, com aproximadamente 4,3 km de extensão. O DER-MG colocou sinalização no trecho e, segundo o órgão, não houve acréscimo de distância ao percurso original.

A previsão de execução dos serviços será definida na segunda quinzena de janeiro, conforme o DER-MG. “Técnicos do departamento estão tomando as providências necessárias para a recuperação da ponte, com base em um projeto de engenharia elaborado para recompor um pilar e longarinas”, informou.

O desvio indicado é uma estrada paralela não pavimentada, com aproximadamente 4,3 km de extensão
O desvio indicado é uma estrada paralela não pavimentada, com aproximadamente 4,3 km de extensão Reprodução DER-MG

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão recomenda que os usuários devem redobrar a atenção à sinalização e planejar seus deslocamentos com antecedência.

Tópicos relacionados:

der-mg itabirito mg-030 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay