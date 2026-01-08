Ponte na MG-030 próxima a Itabirito é interditada preventivamente

A ponte localizada na altura do Km 74,6 da MG-030 foi interditada preventivamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) devido a danos estruturais. Erguida sobre o Ribeirão Carioca, a ponte está entre Itabirito e o entroncamento para o distrito de São Gonçalo do Bação, na Região Central do estado. Ainda não há previsão para a via ser liberada.

A interdição foi realizada pelo DER-MG no dia 27 de dezembro, após vistoria identificar risco à integridade da ponte caso o tráfego fosse mantido. O órgão informou que a estrutura apresenta desgastes.

O desvio indicado é uma estrada paralela não pavimentada, com aproximadamente 4,3 km de extensão. O DER-MG colocou sinalização no trecho e, segundo o órgão, não houve acréscimo de distância ao percurso original.

A previsão de execução dos serviços será definida na segunda quinzena de janeiro, conforme o DER-MG. “Técnicos do departamento estão tomando as providências necessárias para a recuperação da ponte, com base em um projeto de engenharia elaborado para recompor um pilar e longarinas”, informou.

O órgão recomenda que os usuários devem redobrar a atenção à sinalização e planejar seus deslocamentos com antecedência.