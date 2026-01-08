Carreta tomba e motorista fica preso a cinco metros de altura

O motorista de uma carreta ficou preso na cabine do veículo que conduzia depois de perder o controle da direção em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (8/1).

O veículo tinha uma carga de carvão e tombou na Rua Quatro, no bairro Brasiléia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com o tombamento da carga, a carreta ficou em formato de “L” e a cabine ficou suspensa a cinco metros de altura.

Militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres, com apoio de bombeiros do Segundo Batalhão, usaram um guindaste para resgatar o motorista.



O homem estava consciente e não apresentava ferimentos. Ele foi resgatado, colocado em local seguro e recusou atendimento médico. O veículo foi retirado e a via não está mais bloqueada.