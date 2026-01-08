Assine
NAS ALTURAS

Carreta tomba e motorista fica preso a cinco metros de altura

Motorista precisou ser resgatado pelos bombeiros. O caso aconteceu em Betim, na Grande BH, nesta quinta-feira (8/1)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/01/2026 17:13

Motorista ficou preso na cabine suspensa, mas não se feriu
Motorista ficou preso na cabine suspensa, mas não se feriu crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O motorista de uma carreta ficou preso na cabine do veículo que conduzia depois de perder o controle da direção em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (8/1).

O veículo tinha uma carga de carvão e tombou na Rua Quatro, no bairro Brasiléia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com o tombamento da carga, a carreta ficou em formato de “L” e a cabine ficou suspensa a cinco metros de altura. 

Militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres, com apoio de bombeiros do Segundo Batalhão, usaram um guindaste para resgatar o motorista. 

O homem estava consciente e não apresentava ferimentos. Ele foi resgatado, colocado em local seguro e recusou atendimento médico. O veículo foi retirado e a via não está mais bloqueada. 

