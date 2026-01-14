Homem é parado em blitz, apresenta CRLV de 2026 e é preso por falsificação

Um motorista foi preso por falsificação depois de apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2026 de seu caminhão. O CRLV de 2026 ainda nem foi liberado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais.

O caso foi registrado na rodovia BR-352, em Coromandel, na noite dessa terça-feira (13/1). O homem foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária para uma fiscalização de rotina.



O caminhão havia saído de Arcos e seguia destino ao Estado de Goiás, carregado com matéria-prima para fabricação de cimento. O condutor e proprietário do veículo apresentou um CRLV do ano de 2026, o que foi uma supresa para os militares, uma vez que em Minas Gerais a documentação ainda não passou a ser emitida.

Além disso, em consulta, os policiais verificaram que o último licenciamento do veículo foi realmente no ano de 2024.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e o homem foi levado para a Delegacia de Plantão.