Motociclista morre depois de levar fechada

O motociclista Pedro Henrique Luiz Rodrigues, de 29 anos, morreu, na noite desta terça-feira (13/01), em Patos de Minas (MG), na região do Triângulo, ao bater numa placa de sinalização. O acidente ocorreu na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Ipanema.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, depois de bater na placa de sinalização, o motociclista e a motocicletas foram parar em cima do canteiro central.

O piloto da moto, que era entregador, sofreu uma parada cárdio-respiratória. Os bombeiros fizeram manobras de ressuscitação até a chegada do SAMU, quando o médico da viatura assumiu o controle da situação e atestou a morte.

Fechada

Imagens capturadas por uma câmera de vídeo, obtidas pela Polícia Militar, mostram o momento em que o motociclista leva uma fechada, de um carro, estilo SUV, é abalroado e jogado para a esquerda, quando caiu e foi parar no canteiro central da avenida. O motorista do veículo deixou o local, sem prestar socorro, segundo a PM.

O irmão de Pedro, Joel Júnior Rodrigues, que chegou ao local em desespero, pediu à polícia que faça uma investigação e que o responsável pela morte do irmão seja identificado.

“Pedro era a uma pessoa trabalhadora e honesta. Por trás de um acidente assim há uma família que busca respostas. Que as pessoas pensem melhor no trânsito e que essa profissão seja mais valorizada”, diz Joel. O sepultamento será na tarde desta quarta-feira.