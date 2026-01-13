BH: motorista que atropelou e matou motociclista no Castelo é preso

O motorista suspeito de atropelar e matar um motociclista de 22 anos, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), teve a prisão em flagrante ratificada pela Polícia Civil. A informação foi registrada no Sistema de Informações Processuais (PJe) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) no fim da tarde dessa segunda-feira (12/1).

Segundo o registro, o delegado Diego Alhadef Carvalho Lima confirmou a prisão de Luan Pablo Miranda da Silva, 19 anos, por indícios da prática de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de agravantes legais. A prisão ocorreu ainda na segunda-feira e foi oficialmente comunicada pelo TJMG.

O acidente aconteceu na tarde de domingo (11/1), na Avenida Miguel Perrela, no bairro Castelo. De acordo com a Polícia Militar, o condutor dirigia uma Toyota Hilux em alta velocidade pela Avenida Presidente Tancredo Neves, avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Miguel Perrela e colidiu com uma motocicleta Honda CG Titan, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, o motociclista Nadson Carvalho Morais foi arremessado e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos técnicos. Ainda segundo informações preliminares, o motorista estaria alcoolizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.