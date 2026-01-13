Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO CULPOSO

BH: motorista que atropelou e matou motociclista no Castelo é preso

Prisão em flagrante foi ratificada pela Polícia Civil e comunicada pelo TJMG

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/01/2026 06:28 - atualizado em 13/01/2026 06:54

compartilhe

SIGA
x
Nadson Carvalho Morais, de 22 anos morreu ao colidir com uma caminhonete Hilux na Região da Pampulha
Nadson Carvalho Morais, de 22 anos, morreu ao colidir com uma caminhonete Hilux na Região da Pampulha crédito: Redes Sociais/Reprodução

O motorista suspeito de atropelar e matar um motociclista de 22 anos, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), teve a prisão em flagrante ratificada pela Polícia Civil. A informação foi registrada no Sistema de Informações Processuais (PJe) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) no fim da tarde dessa segunda-feira (12/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o registro, o delegado Diego Alhadef Carvalho Lima confirmou a prisão de Luan Pablo Miranda da Silva, 19 anos, por indícios da prática de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de agravantes legais. A prisão ocorreu ainda na segunda-feira e foi oficialmente comunicada pelo TJMG.

O acidente aconteceu na tarde de domingo (11/1), na Avenida Miguel Perrela, no bairro Castelo. De acordo com a Polícia Militar, o condutor dirigia uma Toyota Hilux em alta velocidade pela Avenida Presidente Tancredo Neves, avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Miguel Perrela e colidiu com uma motocicleta Honda CG Titan, que trafegava no sentido oposto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o impacto, o motociclista Nadson Carvalho Morais foi arremessado e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos técnicos. Ainda segundo informações preliminares, o motorista estaria alcoolizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh castelo motociclista motorista pampulha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay