ACIDENTE GRAVE

Jovem motociclista sobrevive após ser atropelada por carro e caminhão em MG

Vítima perdeu o controle da direção e acabou atropelada por dois veículos em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, nesta segunda-feira (12/1)

Giovanna de Souza
12/01/2026 15:12 - atualizado em 12/01/2026 16:33

Vítima foi socorrida pelos bombeiros com ferimentos graves
Vítima foi socorrida pelos bombeiros com ferimentos graves crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma motociclista de 19 anos sobreviveu depois de ser atropelada por um carro e, em seguida, por um caminhão, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (12/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a jovem pilotava a moto pela Avenida Juscelino Kubitschek, no sentido Centro, quando perdeu o controle da direção. Ela atravessou a pista, chegou no sentido contrário e foi atingida por um carro.

Num segundo momento, ela e a moto foram atropeladas e arrastadas por um caminhão que seguia pela avenida. Conforme os registros, ela foi socorrida pelos bombeiros com lesões graves nas pernas. 

A jovem foi estabilizada e levada para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre seu estado de saúde. 

A Polícia Militar fez o controle do trânsito e o registro da ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda são apuradas. Em nota, a Polícia Civil informou que nenhuma pessoa foi conduzida à delegacia e que o caso segue sob investigação da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

