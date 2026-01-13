Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista de Fusca atropela e mata pedestre

Acidente ocorreu em via vicinal de Serrania (MG); vítima ainda não foi identificada

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/01/2026 09:34

Motorista do Fusca atropelou e matou pedestre em estrada rural do Sul de Minas
Motorista do Fusca atropelou e matou pedestre em estrada rural do Sul de Minas crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um pedestre morreu ao ser atropelado por um Fusca na noite dessa segunda-feira (12/1), em uma estrada vicinal na zona rural de Serrania (MG), no Sul do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação de Alfenas (MG) foi acionada por volta de 23h e, ao chegar ao local, confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente.

Os bombeiros sinalizaram e isolaram a área para garantir a segurança do local até a chegada das demais autoridades. A Polícia Militar tomou as providências cabíveis em relação ao condutor do veículo.

A Perícia Técnica da Polícia Civil apurou as circunstâncias do atropelamento. Até a última atualização, a vítima não havia sido identificada.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito atropelamento minas-gerais

