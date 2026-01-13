Motorista de Fusca atropela e mata pedestre
Acidente ocorreu em via vicinal de Serrania (MG); vítima ainda não foi identificada
Um pedestre morreu ao ser atropelado por um Fusca na noite dessa segunda-feira (12/1), em uma estrada vicinal na zona rural de Serrania (MG), no Sul do estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação de Alfenas (MG) foi acionada por volta de 23h e, ao chegar ao local, confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente.
Os bombeiros sinalizaram e isolaram a área para garantir a segurança do local até a chegada das demais autoridades. A Polícia Militar tomou as providências cabíveis em relação ao condutor do veículo.
A Perícia Técnica da Polícia Civil apurou as circunstâncias do atropelamento. Até a última atualização, a vítima não havia sido identificada.