BH: motorista que matou motoboy em colisão seguirá preso preventivamente

O motorista de uma Toyota Hilux que se envolveu em um acidente que resultou na morte de um motociclista na tarde desse domingo (11/1), no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi expedida após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (13/1).

Na decisão, a juíza Juliana Beretta considerou os depoimentos de testemunhas, que apontaram aparente excesso de velocidade e avanço do semáforo vermelho por parte do condutor. A magistrada também destacou o uso de medicamento, assumido pelo motorista após o acidente.

A defesa do motorista alegou que o condutor é réu primário, não evadiu-se do local, solicitou socorro e colaborou com os policiais. Além disso, os advogados pontuaram que a ocorrência foi registrada como homicídio culposo e que os medicamentos seriam lícitos e não prejudicariam a capacidade psicomotora. Porém, tais argumentações não foram acatadas pela juíza.

Colisão

A vítima é o motoboy Nadson Carvalho Morais, de 22 anos. Com o impacto da colisão, ele foi arremessado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser chamadas, mas o motociclista morreu ainda no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Miguel Perrela e Presidente Tancredo Neves. De acordo com testemunhas, motociclistas que passavam pelo local tentaram agredir o motorista. Para conter a confusão, policiais precisaram usar spray de pimenta.