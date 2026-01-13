Assine
DECISÃO JUDICIAL

BH: motorista que matou motoboy em colisão seguirá preso preventivamente

Vítima do acidente, que ocorreu em cruzamento no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, é um motoboy de 22 anos

Repórter
13/01/2026 22:18 - atualizado em 13/01/2026 22:20

Motoboy Nadson Carvalho Morais, de 22 anos, morreu ao colidir com caminhonete Hilux na Pampulha
Motoboy Nadson Carvalho Morais, de 22 anos, morreu ao colidir com caminhonete Hilux na Pampulha crédito: Redes Sociais/Reprodução

O motorista de uma Toyota Hilux que se envolveu em um acidente que resultou na morte de um motociclista na tarde desse domingo (11/1), no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi expedida após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (13/1).

Na decisão, a juíza Juliana Beretta considerou os depoimentos de testemunhas, que apontaram aparente excesso de velocidade e avanço do semáforo vermelho por parte do condutor. A magistrada também destacou o uso de medicamento, assumido pelo motorista após o acidente.

A defesa do motorista alegou que o condutor é réu primário, não evadiu-se do local, solicitou socorro e colaborou com os policiais. Além disso, os advogados pontuaram que a ocorrência foi registrada como homicídio culposo e que os medicamentos seriam lícitos e não prejudicariam a capacidade psicomotora. Porém, tais argumentações não foram acatadas pela juíza.

Colisão

A vítima é o motoboy Nadson Carvalho Morais, de 22 anos. Com o impacto da colisão, ele foi arremessado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser chamadas, mas o motociclista morreu ainda no local.

O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Miguel Perrela e Presidente Tancredo Neves. De acordo com testemunhas, motociclistas que passavam pelo local tentaram agredir o motorista. Para conter a confusão, policiais precisaram usar spray de pimenta.

